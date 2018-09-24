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Сборные по футболу

Лёв считает, что игра сборной России по футболу отражает черты характера Черчесова

Главный тренер сборной России, игравший на позиции вратаря, работал под руководством Лёва в австрийском "Тироле" в сезоне-2001/02
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОНДОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Характер Станислава Черчесова проявляется в игре сборной России по футболу, которой он руководит. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Под руководством Черчесова, который возглавил сборную России в августе 2016 года, команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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"Черчесов - человек с характером, он и игроком был таким. Теперь он демонстрирует те же качества в роли тренера, он всегда очень профессионально относился к делу. Его команда играет очень эмоционально, что она показала и на чемпионате мира, где ее отличал бойцовский дух, а это и есть характер тренера. Я был действительно удивлен и вместе с тем рад, что Россия сыграла столь удачно на чемпионате мира, это создавало хорошую атмосферу по всей стране", - сказал Лёв.

Черчесов, игравший на позиции вратаря, работал под руководством Лёва в австрийском "Тироле" в сезоне-2001/02. В те годы клуб являлся сильнейшим в стране.

"Он мне очень нравится. С ним у меня связана одна замечательная история, когда я тренировал клуб из Инсбрука, а он был игроком. Получив очень тяжелую травму, он чуть ли не сразу после начала лечения начал регулярно убеждать меня в том, что он остается лучшим и намерен вернуться в строй как можно быстрее, хотя на тот момент ему уже было 39 лет. Так что через полгода у меня не оставалось выбора, но он действительно был лучшим, даже несмотря на свой возраст", - рассказал Лёв.

Немецкий специалист возглавляет национальную сборную своей страны с 2006 года. В 2014 году он привел ее к победе на чемпионате мира в Бразилии, однако на турнире в России сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой этап турнира.

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