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Лига чемпионов

УЕФА открыл дело против "Виктории Пльзень" из-за поведения болельщиков на матче с ЦСКА

Болельщики "Виктории" обвиняются в бросании предметов на поле, в частности пластиковых емкостей
Болельщики чешской "Виктории" EPA/FILIP SINGER
Болельщики чешской "Виктории"
© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 24 сентября. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении чешской "Виктории Пльзень" из-за поведения болельщиков на матче Лиги чемпионов против московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Матч первого круга группового этапа Лиги чемпионов между "Викторией Пльзень" и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии. Встреча группы G завершилась со счетом 2:2.

Болельщики "Виктории" обвиняются в бросании предметов на поле, в частности пластиковых емкостей.

Рассмотрение дела пройдет 18 октября.

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