ЦСКА сыграл вничью с чешской "Викторией" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 19 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с чешской "Викторией" со счетом 2:2 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе российской команды забитыми мячами отметились Федор Чалов (49-я минута) и Никола Влашич (90+5, с пенальти). У хозяев дубль оформил Михал Крменчик (29, 41).
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев появился в стартовом составе команды впервые с 27 июля, тогда в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива" (1:0) футболист получил травму и был заменен на 13-й минуте встречи. Его первый выход на поле после восстановления от травмы состоялся 15 сентября в матче седьмого тура чемпионата России с "Уфой" (3:0), Дзагоев вышел на замену на 75-й минуте игры.
В сезоне 2015/16 ЦСКА проиграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, тогда армейцы в стартовом матче турнира на выезде уступили немецкому "Вольфсбургу" (0:1). В сезоне-2016/17 ЦСКА сыграл вничью с немецким "Байером" (2:2), а в прошлом сезоне на старте была одержана гостевая победа над португальской "Бенфикой" (2:1).
ЦСКА и "Виктория" уже играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2013/14 команды обменялись домашними победами, сначала ЦСКА обыграл "Викторию" со счетом 3:2, а потом потерпел поражение - 1:2. В том сезоне ЦСКА занял четвертое место в группе и не смог выйти в весеннюю стадию еврокубков.
В следующем матче группы G ЦСКА примет испанский "Реал", встреча пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". "Виктория" в этот же день в гостях сыграет с итальянской "Ромой".