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Сборные по футболу

Спасенные из пещеры в Таиланде дети не смогли посетить церемонию ФИФА в Лондоне

Изначально предполагалось, что дети приедут на финал чемпионата мира, который прошел в Москве 15 июля, однако их физическое состояние тогда не позволило совершить такое путешествие

ЛОНДОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тайские школьники из футбольной команды, которые были спасены этим летом из заточения в затопленной пещере, не смогли приехать на церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

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Приглашение 12 спасенным тайским школьникам посетить церемонию ФИФА направила в июле. Изначально предполагалось, что дети приедут на финал чемпионата мира, который прошел в Москве 15 июля, однако их физическое состояние тогда не позволило совершить такое путешествие.

"ФИФА выслала им приглашение, но они, к сожалению, не смогли приехать. Возможно, это связано с тем, что учебный год уже начался", - сообщили в организации.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. 8 июля началась спасательная операция, которая продлилась три дня. Водолазам удалось вывести из пещеры всех детей и тренера.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards будут вручены награды в семи номинациях: лучший футболист года, лучшая футболистка года, лучший мужской тренер года, лучший женский тренер года, лучший вратарь года, лучший гол года, а также приз за лучшую акцию болельщиков.

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