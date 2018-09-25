СМИ: Зидан на церемонии вручения наград ФИФА посоветовал Мбаппе перейти в "Реал"

ТАСС, 25 сентября. Бывший тренер мадридского "Реала" француз Зинедин Зидан на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) встретился с французским нападающим Килианом Мбаппе и посоветовал ему перейти в испанский клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Chiringuito.

"В преддверии старта торжественного вечера ФИФА в Лондоне Зидан встретился с Мбаппе, - заявил журналист в эфире телепередачи Эдуардо Инда. - Есть свидетели. Бывший тренер "Реала" дословно сказал Мбаппе: "Килиан, ты должен играть в Мадриде".

Информация об интересе к Мбаппе со стороны "Реала" появляется в различных СМИ с 2017 года. Парижский клуб предложил нападающему настолько высокую зарплату, что мадридцам пришлось отступить, чтобы не создавать большого разрыва между зарплатами игроков в команде.

В прошлом сезоне французский "Пари Сен-Жермен" взял в аренду до конца сезона французского нападающего "Монако" Килиана Мбаппе с обязательным правом выкупа летом 2018 года за €130 млн. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, в его активе 48 матчей, 26 голов и 16 результативных передач. В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий вошел в команду года по версии ФИФА.

46-летний Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал клубный чемпионат мира (2016, 2017), один раз - чемпионат Испании (2016/17). Также "Реал" завоевывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и Суперкубок Испании (2017).