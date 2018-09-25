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Футбол во Франции

Головин впервые вошел в стартовый состав "Монако" на матч чемпионата Франции по футболу

Матч "Монако" - "Анже" пройдет во вторник, начало - в 20:00 мск
Александр Головин AP/Pavel Golovkin
Александр Головин
© AP/Pavel Golovkin

ТАСС, 25 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вошел в стартовый состав команды на матч седьмого тура чемпионата Франции против "Анже". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч "Монако" - "Анже" пройдет во вторник, начало - в 20:00 мск. Для 22-летнего футболиста сборной России это будет второй матч за "Монако" и первый, в котором он появится с первых минут. Головин дебютировал за свой новый клуб в пятницу, выйдя на замену в матче предыдущего тура первенства страны с "Нимом".

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Россиянин пропустил начало сезона из-за полученной в августе травмы лодыжки.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.

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