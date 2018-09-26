Американский центровой Хайнс считает большой честью стать новым капитаном ЦСКА

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский центровой Кайл Хайнс считает большой честью стать новым капитаном ЦСКА в предстоящем сезоне, и будет счастлив, когда клуб объявит об этом официально. Об этом ТАСС рассказал сам Хайнс.
Ранее капитаном ЦСКА был Виктор Хряпа, покинувший клуб летом по окончании контракта.
"Пока это еще не официально, но я готов [быть капитаном ЦСКА]. Это огромная честь и ответственность в таком большом и престижном клубе, как ЦСКА. Когда клуб объявит об этом официально, я буду очень счастлив", - заявил Хайнс.
По мнению 32-летнего центрового, предстоящий сезон станет для ЦСКА успешным как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. "Уверен, предстоящий сезон станет успешным для нас. Задачи у нас прежние - победы во всех турнирах, в которых участвуем. У нас собралась хорошая команда, подтянулись молодые игроки, пришли сильные новички, сейчас же надо как можно больше тренироваться, как можно больше проводить игр, чтобы к началу сезона быть готовыми", - сказал Хайнс.
Первый матч в Евролиге ЦСКА проведет 11 октября против испанской "Барселоны" в Москве. В Единой лиге ВТБ армейцы стартуют 5 октября гостевым матчем против "Енисея" (Красноярск).