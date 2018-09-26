Американский центровой Хайнс считает большой честью стать новым капитаном ЦСКА

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский центровой Кайл Хайнс считает большой честью стать новым капитаном ЦСКА в предстоящем сезоне, и будет счастлив, когда клуб объявит об этом официально. Об этом ТАСС рассказал сам Хайнс.

"Пока это еще не официально, но я готов [быть капитаном ЦСКА]. Это огромная честь и ответственность в таком большом и престижном клубе, как ЦСКА. Когда клуб объявит об этом официально, я буду очень счастлив", - заявил Хайнс.

По мнению 32-летнего центрового, предстоящий сезон станет для ЦСКА успешным как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. "Уверен, предстоящий сезон станет успешным для нас. Задачи у нас прежние - победы во всех турнирах, в которых участвуем. У нас собралась хорошая команда, подтянулись молодые игроки, пришли сильные новички, сейчас же надо как можно больше тренироваться, как можно больше проводить игр, чтобы к началу сезона быть готовыми", - сказал Хайнс.

Первый матч в Евролиге ЦСКА проведет 11 октября против испанской "Барселоны" в Москве. В Единой лиге ВТБ армейцы стартуют 5 октября гостевым матчем против "Енисея" (Красноярск).