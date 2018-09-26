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Футбол в России

Гол Кокорина помог "Зениту" разгромить "Волгарь" и выйти в 1/8 финала Олимп - Кубка России

Встреча в Астрахани завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга
Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС
Александр Кокорин
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Санкт-петербургский "Зенит" одержал крупную победу над астраханским "Волгарем" со счетом 4:0 в гостевом матче 1/16 финала Олимп - Кубка России.

Забитыми мячами отметились Александр Анюков (8-я минута), Роберт Мак (35), Антон Заболотный (61) и Александр Кокорин (88). Анюков забил гол за "Зенит" впервые с 2012 года, а для Кокорина, проводящего второй матч после травмы, из-за которой он пропустил чемпионат мира, забитый мяч стал первым с момента его возвращения на поле. По ходу матча на поле появился защитник "Зенита" Эммануэль Маммана, который из-за травмы колена не играл с марта 2018 года.

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В 1/8 финала турнира "Зенит" сыграет с "Ростовом", который в своем матче разгромил "Сызрань-2003" со счетом 4:0.

Также в среду грозненский "Ахмат" в серии пенальти обыграл "СКА-Хабаровск" (3:3, по пенальти 4:2). Команда из Грозного в следующей стадии турнира встретится с тульским "Арсеналом", обыгравшим "Сахалин" (2:1). Красноярский "Енисей" оказался сильнее клуба "Луки-Энергия" (2:1) и в 1/8 финала сыграет с победителем матча между калининградской "Балтикой" и московским "Локомотивом".

На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России запланированы на 31 октября - 1 ноября.

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