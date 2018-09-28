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Сборные по футболу

Посол Германии: организаторы ЧЕ-2024 постараются повторить футбольный праздник ЧМ-2006

Фон Фрич уверен, что германские организаторы обменяются опытом со своими российскими партнерами, которые участвовали в проведении ЧМ-2018
Посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич Сергей Бобылев/ТАСС
Посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Организаторы чемпионата Европы 2024 года в Германии приложат все усилия, чтобы повторить успех проведения мирового футбольного первенства 2006 года. Об этом ТАСС сообщил посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

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"Футбол - самый любимый вид спорта в Германии, поэтому решение исполкома УЕФА является огромной радостью для всей страны, ведь чемпионат Европы пройдет в Германии впервые с 1988 года. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать то же самое, что и в 2006 году, когда мы проводили чемпионат мира, который прошел под девизом "Увидеть весь мир в гостях у друзей". Приедут зрители не только из Европы, но и со всего мира, и организаторы постараются сделать все, чтобы этот турнир вновь, как и футбольный праздник 2006 года, стал настоящей летней сказкой", - сказал фон Фрич.

"Россия продемонстрировала в этом году на чемпионате мира, насколько великолепно все можно организовать, насколько радостно, гостеприимно и успешно можно провести такое крупное спортивное событие. Я уверен, что германские организаторы обменяются опытом со своими российскими партнерами и кое-чему научатся у них", - добавил собеседник ТАСС.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.

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