Косаченко: перерыв в выступлениях пошел гонщику Квяту на пользу

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Перерыв в выступлениях в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пошел российскому пилоту Даниилу Квяту на пользу. Таким мнением с ТАСС поделилась бывший менеджер первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко.

"Важно, что мы увидим Квята вновь, потому что Даня стопроцентно не мог в предыдущие годы реализовать свой потенциал в силу разных причин - машина была не самая опитмальная, обстановка была достаточно нервозная. Сейчас, мне кажется, он заручился колоссальной поддержкой своего менеджера Николя Тодта, компания которого будет теперь его продюсировать. Когда человек самостоятельно, что называется, барахтается в мире "Формулы-1", то он может сделать какие-то ошибки. Безусловно, наличие такого опытного профессионала и его команды очень сильно поможет", - считает Косаченко.

"Появление в команде нового поставщика моторов является очень важным шагом, потому что бесконечная зависимость от "Рено" ставила команду не в очень равные условия, потому что дочерней команде подаются не самые новые разработки силового агрегата. Поэтому, мне кажется, переход "Торо Россо" на "Хонду" - это шаг вперед. Сейчас от Дани требуется очень многое с точки зрения доработки автомобиля, становления правильного варианта сотрудничества с "Ред Буллом". Дане этот перерыв пошел на пользу с точки зрения менеджмента и с психологии", - заключила Косаченко.

Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год. Сначала он был пилотом команды "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булла", в 2015 году россиянин пошел на повышение в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был сослан обратно в "Торо Россо", где выступал до окончания сезона 2017 года. После Гран-при США "Ред Булл", пилотом программы поддержки которого Квят был с 2010 года, расторг контракт с россиянином. В январе российский гонщик стал пилотом по развитию команды "Феррари".

Всего на счету Квята 72 гонки в "Формуле-1" и два подиума.