СМИ: футболист "Реала" Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов с ЦСКА

ТАСС, 30 сентября. Валлийский полузащитник испанского "Реала" Гарет Бэйл пропустит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с российским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, валлиец получил травму бедра в игре седьмого тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (0:0) в субботу. В ближайшее время футболист пройдет дополнительное обследование.

Встреча между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября (начало - 22:00 мск) в Москве на стадионе "Лужники". Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций одобрил заявку ЦСКА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках", вмещающих около 80 тысяч человек. Этот матч станет первым на стадионе после финала чемпионата мира в России.

В первом туре Лиги чемпионов сезона-2018/19 ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень) со счетом 2:2. "Реал" на своем поле со счетом 3:0 разгромил итальянскую "Рому".