"Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 29 сентября. Мадридские футбольные клубы "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу".
Клубы в третий раз подряд сыграли вничью в матчах чемпионатов Испании. Всего клубы встречались друг с другом 175 раз в истории, "Реал" одержал 91 победу против 43 - у "Атлетико". Вничью команды сыграли в 41-й раз.
Данная встреча стала не первой для "Реала" и "Атлетико" в текущем сезоне, команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании. Тогда в дополнительное время победу одержали футболисты "Атлетико" (4:2).
"Реал" благодаря ничьей с подопечными Диего Симеоне вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 14 очков. Мадридский клуб уступает лидирующей в турнирной таблице "Барселоне" по дополнительным показателям. "Атлетико", в активе которого на два балла меньше, идет на четвертой позиции.
В следующем туре "Реал" 6 октября сыграет в гостях с "Алавесом", днем позже "Атлетико" примет "Бетис".