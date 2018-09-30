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НХЛ

Шайба Голдобина не спасла "Ванкувер" от проигрыша "Аризоне" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Аризоны"

ТАСС, 30 сентября. "Ванкувер" проиграл "Аризоне" со счетом 1:4 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Аризоны" отличились Кристиан Фишер (5-я минута), Дерек Степан (17), Брэд Ричардсон (32) и Михаэль Грабнер (60). Голдобин забросил единственную шайбу "Ванкувера" на 51-й минуте встречи. Этот гол стал для россиянина третьим в четырех предсезонных матчах.

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22-летний Голдобин был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком стал Степан, второй звездой признали капитана "Аризоны" Оливера Экмана-Ларссона.

В прошлом сезоне россиянин, дебютировавший в НХЛ в 2015 году, набрал 14 очков (8 шайб + 6 голевых передач) в 38 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в стартовом матче "Ванкувер" на своей площадке сыграет против "Калгари" (4 октября), "Аризона" 5 октября на выезде встретится с "Далласом".

В другом предсезонном матче "Чикаго" дома победил "Коламбус" (4:1), одну шайбу в составе хозяев записал на свой счет российский нападающий Артем Анисимов.

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