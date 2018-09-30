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ФК "Анжи" рассчитывает на помощь правительства Дагестана в решении финансовых проблем

Общий долг махачкалинского клуба составляет порядка 260 млн рублей
Президент "Анжи" Осман Кадиев Сергей Расулов/ NewsTeam/ТАСС
Президент "Анжи" Осман Кадиев
© Сергей Расулов/ NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Анжи" рассчитывает, что правительство Дагестана поможет в решении финансовых проблем. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Осман Кадиев.

В конце августа Кадиев сообщил, что общий долг "Анжи" составляет порядка 260 млн рублей.

"Финансовая ситуация, к сожалению, не изменилась, но мы рассчитываем и надеемся, что наше правительство повернется к нам лицом. Уверен, рано или поздно ребята получат и премии, и все остальное. Я каждый день нахожусь с командой, и ребята верят мне. По крайней мере, ни у кого паники нет, надеюсь, что такого не будет", - сказал Кадиев.

В воскресенье "Анжи" обыграл "Зенит" (2:1), одержав третью победу подряд во всех турнирах, перед этим махачкалинцы проиграли шесть матчей кряду. "Анжи" набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата России.

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Российский футболСКФОДагестан
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