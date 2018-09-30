Фастовский: хоккеисты "Сибири" сбросят груз поражений после победы над "Витязем"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрокам "Сибири" удалось благодаря победе над "Витязем" сбросить психологический груз в виде серии поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

В воскресенье "Сибирь" одержала первую победу в сезоне, переиграв в Подольске "Витязь" со счетом 4:3. Новосибирцы прервали 12-матчевую серию поражений, которая стала рекордной для КХЛ на старте сезона. Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому "Спартаку", который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.

"Эта победа важна для игроков с психологической точки зрения. Это был груз, который нужно было сбросить. Несколько матчей мы играли очень достойно, но не было очков, и из-за этого больше всего психологически было трудно", - сказал Фастовский.

Дубль у гостей в этой встрече сделал 19-летний форвард Никита Шашков, забросивший победную шайбу. "Шашков все лето был в составе нашей команды, проходил все предсезонные сборы. Мы на него всегда очень рассчитываем, он является кандидатом в молодежную сборную России. Это наше богатство, мы его развиваем", - отметил Фастовский.

В списке травмированных у "Сибири" на данный момент значатся защитник Николай Демидов, нападающие Глеб Зырянов, Юкка Пельтола и Самвел Мнацян, у которого было выявлено онкологическое заболевание. "С Мнацяном ничего не изменилось - он проходит тот же курс, который ему был назначен. Примерно ко второй декаде октября будет больше ясности по нему. Остальные вернутся в начале октября, наверное, числу к 10-му", - рассказал генменеджер.

Следующий матч "Сибирь" проведет дома 5 октября с ЦСКА.