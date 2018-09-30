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КХЛ

"Сибирь" победила "Витязь" и прервала 12-матчевую серию из поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Хоккеисты "Сибири" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Хоккеисты "Сибири"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Подмосковный "Витязь" проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Войтех Мозик (13-я и 53-я минуты), Евгений Монс (23), у гостей - Павел Ткаченко (18), Дмитрий Саюстов (23), и Никита Шашков (39, 43).

"Сибирь" одержала первую победу в чемпионате, прервав 12-матчевую серию поражений, которая стала рекордной для КХЛ на старте сезона. Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому "Спартаку", который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" продолжает занимать последнее место с 2 очками. "Витязь" на Западе занимает восьмое место с 11 очками.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Ак Барс" (Казань) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:2;
  • "Динамо" (Минск) - "Авангард" (Омск) - 1:2;
  • "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3.
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