Каррера: слово "стыд" неуместно в отношении игры и результатов "Спартака"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Слово "стыд" неуместно в отношении игры и последних результатов московского футбольного клуба "Спартак". Об этом на пресс-конференции после поражения от "Ростова" заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Спартак" проиграл "Ростову" со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России. "Спартак" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне.

"Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения", - сказал Каррера.

"Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово "стыд" здесь неуместно", - добавил Каррера.

По словам Карреры, футболистам "Спартака" нужно продолжать спокойно работать и не обращать внимание на лишние мысли. "Нужно смотреть вперед. Этот матч в прошлом, нужно готовиться к четвергу. Нужно оставаться спокойными и уметь подниматься с колен", - отметил Каррера.

В активе "Спартака" 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. В четверг "Спартак" сыграет в Лиге Европы.