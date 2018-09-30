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Футбол в России

"Спартак" проиграл "Ростову" в матче чемпионата России

Единственный гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев
Футболисты "Ростова" Станислав Красильников/ТАСС
Футболисты "Ростова"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве.

Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником "Спартака", за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с "Ростовом".

Встречу "Спартака" и "Ростова" посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.

"Спартак" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне. В активе "Спартака" 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Набравший 18 очков "Ростов" поднялся на третье место. "Ростов" впервые в истории чемпионатов России обыграл "Спартак" в гостях.

В следующем туре "Спартак" 7 октября сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", днем ранее "Ростов" примет "Оренбург".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит971118-722
2Краснодар961217-619
3Ростов953110-318
4ЦСКА944114-416
5Спартак94327-515
6Локомотив933310-1012
7Урал932410-1611
8Ахмат93249-1211
9Оренбург932410-911
10Рубин82519-811
11Динамо92439-910
12Анжи93066-159
13Арсенал923410-109
14Уфа922546-128
15Крылья Советов82152-127
16Енисей91264-135
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