"Спартак" проиграл "Ростову" в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве.
Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником "Спартака", за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с "Ростовом".
Встречу "Спартака" и "Ростова" посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.
"Спартак" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне. В активе "Спартака" 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Набравший 18 очков "Ростов" поднялся на третье место. "Ростов" впервые в истории чемпионатов России обыграл "Спартак" в гостях.
В следующем туре "Спартак" 7 октября сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", днем ранее "Ростов" примет "Оренбург".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|1
|1
|18-7
|22
|2
|Краснодар
|9
|6
|1
|2
|17-6
|19
|3
|Ростов
|9
|5
|3
|1
|10-3
|18
|4
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|5
|Спартак
|9
|4
|3
|2
|7-5
|15
|6
|Локомотив
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|7
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|8
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|9
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|10
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|9-9
|10
|12
|Анжи
|9
|3
|0
|6
|6-15
|9
|13
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|14
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|46-12
|8
|15
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|16
|Енисей
|9
|1
|2
|6
|4-13
|5