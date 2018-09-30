Джон Терри прилетел на матч чемпионата России "Спартак" - "Ростов"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Джон Терри прилетел в Москву на матч девятого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Он приехал, Джон Терри посетил "Открытие-Арену", - говорится в сообщении. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего ему была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа от перехода семейные обстоятельства.