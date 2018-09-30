"Рубин" и "Крылья Советов" сыграют в заключительном матче девятого тура РПЛ

Событием матча станет возвращение в Казань бывшего голкипера "Рубина" Сергея Рыжикова, который теперь защищает ворота "Крыльев Советов". 37-летний Рыжиков выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. В составе команды он провел 359 матчей, из которых 152 - "на ноль". Вместе с казанцами Рыжиков стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка страны.

Первые матчи Рыжикова в "Крыльях Советов" получились неудачными - после домашней победы над "Анжи" (1:0), он пропустил семь мячей в двух матчах с "Арсеналом" (0:4 в гостях) и "Краснодаром" (0:3) дома.

В середине недели обе команды сыграли в Кубке России - "Рубин" обыграл "Химки" в дополнительное время (1:0), а "Крылья Советов" переиграли "Тамбов" (2:1). "Настроение, конечно, после победы над "Тамбовом" немного улучшилось, - сказал нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников. - Кубок - есть Кубок, за него тоже хочется побороться, но в чемпионате у нас уже много долгов - нам нужно прибавлять, набирать очки и подниматься вверх по турнирной таблице".

"Крылья Советов" не обыгрывали "Рубин" в чемпионате с мая 2013 года. После этого в шести матчах трижды побеждал "Рубин", три встречи завершились вничью. При этом предыдущая встреча команд в Казани в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Кубка России завершилась победой "Крыльев" со счетом 2:1.

"Рубин" занимает 10 место, в активе команды 11 очков, "Крылья" с семью очками занимают 15 место. Матч пройдет на "Казань Арене", начало встречи в 19:30 мск. Главный арбитр - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).