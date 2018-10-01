Газзаев: решение Акинфеева завершить выступления за сборную России достойно уважения

"Для меня завершение карьеры в сборной Игоря Акинфеева стало большой новостью. Очень жаль, что он принял такое решение, но для этого, наверное, были большие основания. Мы знаем, что он на протяжении 16 лет был основным вратарем национальной сборной и ЦСКА, человеком, которого можно назвать в высшей степени патриотом своей страны и примером для нашей молодежи. На мой взгляд, решение, скорее всего, связано с огромной нагрузкой, ответственностью, потом наверняка и травмы дали о себе знать, но я думаю, что это решение достойно уважения", - сказал Газзаев.

"То, что такие легенды, как братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и как сейчас Игорь Акинфеев заканчивают карьеру в сборной, всегда является примером для молодежи", - добавил он.

Акинфеев дебютировал за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды в ее истории.