Дзюба будет капитаном сборной России по футболу после ухода Акинфеева

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу после ухода из национальной команды вратаря Игоря Акинфеева. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

"Капитаном будет Дзюба", - сказал Черчесов.

Дзюба в отсутствие Акинфеева выводил команду с капитанской повязкой на сентябрьский матч Лиги наций против команды Турции (2:1). Форвард пропустил контрольную встречу с чехами (5:1), капитаном команды в той игре был полузащитник Юрий Газинский.

Сборной России на следующей неделе предстоит провести два матча Лиги наций - с командой Швеции (11 октября, Калининград) и Турции (14 октября, Сочи).