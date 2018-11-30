Алешин: заявка Казани на ЧМ по водным видам спорта не будет иметь равных в Европе

В пятницу стало известно, что столица Татарстана, которая принимала чемпионат мира в 2015 году, проявила заинтересованность в проведении соревнований. В качестве претендентов называются также Мельбурн, Будапешт, Белград, Гринсборо (штат Северная Каролина, США), а также Китай и Украина, которые не назвали города. Окончательное решение о подаче заявки кандидаты должны принять до 17 июня 2019 года, 11 июля 2019 года бюро FINA определит хозяев мировых первенств.

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заявка Казани на проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 или 2027 года не будет иметь равных среди претендентов в Европе. Такое мнение ТАСС высказал почетный член бюро Международной федерации плавания (FINA) Геннадий Алешин.

"Шансы у Казани очень высокие. Город провел чемпионат мира три года назад, и равных ему претендентов в Европе по масштабу проведения, организации, логистике и в материальном плане нет. Остаются какие-то политические расклады, но с точки зрения организации Казань - один из лидеров среди претендентов", - сказал Алешин.

По мнению почетного члена бюро FINA, организация будет выбирать между европейским и американским претендентами. "Китай сейчас проведет Олимпиаду, что касается проведения чемпионата мира в Австралии, то европейцам не очень хочется ехать туда. Во-первых, другой континент и часовой пояс, другое полушарие, и для многих стран это всегда другие затраты: организационные, моральные и физические", - отметил он.

"Плюс ко всему там не очень удобно с точки зрения фактора времен года: такие соревнования там обычно проводятся в сентябре, в это время у европейцев организм начинает засыпать. Но 90% успех зависит от экономики, когда в FINA все посчитают - поймут, где провести турнир. И это решение будет доминирующим", - добавил он.

Соревнования чемпионата мира среди пловцов и в синхронном плавании проводились на футбольной "Казань- Арене". "Казанский опыт оказался сверхудачным, поскольку FINA борется за привлечение зрителя. Все было сконцентрировано в одном месте: и прыжки, и плавание, и водное поло. Была новинка в виде деревни спортсменов, такого уже не было в Будапеште (на ЧМ-2017 - прим. ТАСС), а в Казани все было в одном месте", - подчеркнул Алешин.