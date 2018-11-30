Заявка Казани на ЧМ по водным видам спорта может отличаться от образца 2015 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Концепция заявки Казани на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 или 2027 года может быть иной по сравнению с заявкой на мировое первенство 2015 года. Об этом ТАСС по телефону сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В пятницу пресс-служба Международной федерации плавания (FINA) сообщила о заинтересованности Казани в проведении чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году. Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, когда основные соревнования проходили на футбольной "Казань-Арене". В 2013 году город принимал летнюю Универсиаду, а в 2022 году в Казани пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

"Пока рано говорить о том, что мы будем претендовать, это пока что общее пожелание FINA, - сказал Леонов. - На данный момент ведутся предварительные переговоры с Международной федерацией плавания, руководством республики, а также с нашими федеральными коллегами, идея возникла в силу того, что у нас есть опыт, мы на высоком уровне провели чемпионат мира 2015 года. Если даже все сложится, это будет другая история, чем была в 2015 году, но пока рано говорить о какой-то конкретике. Время еще есть, нам надо согласовать все параметры, это вопрос не завтрашнего дня, даже не следующего года".

"Чемпионат мира - 2015 стал уникальным проектом, история была связана с заявочной компанией. Мы предложили революционный проект и успешно реализовали его. Сейчас рано конкретизировать, но маловероятно, что мы будем повторять ту концепцию, которая была в 2015 году. Если это будет, то будет по-другому", - подчеркнул министр.

Казань ежегодно принимает этапы Кубка мира по плаванию и прыжкам в воду. "Мы сегодня активно проводим большое количество турниров, в следующем году планируем этап по синхронному плаванию. Мы готовы, инфраструктурно мы за эти годы сильно подросли - появилось огромное количество новых бассейнов в Казани и Татарстане. Надо смотреть концептуально, насколько это интересно в целом стране, мы, конечно, готовы к проведению крупных международных соревнований и считаем это основным направлением развития", - заключил Леонов.

В 2019 году чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Южной Корее, в 2021 - в Японии, а в 2023 - в Катаре.