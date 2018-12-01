МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россиянка Лидия Яковлева рассказала, что чувствует себя хорошо после победы на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в норвежском Лиллехаммере. Слова спортсменки приводит пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Россиянка Яковлева победила на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии

В субботу 17-летняя Яковлева одержала первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Она стала второй россиянкой после Ирины Аввакумовой, добившейся подобного успеха. У мужчин ранее в этом сезоне победу одержал Евгений Климов.

"Это было хорошее соревнование, я чувствую себя очень хорошо, - сказала Яковлева. - Я победила, это моя первая победа на Кубке мира. Мой опыт на большом трамплине не так велик".

Следующий этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет с 7 по 9 декабря в немецком Титизе-Нойштадт.