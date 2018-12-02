Нурдалетов: сборной России будет нелегко в отборочных матчах ЧЕ-2020 с командой Казахстана

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Ни одной сборной в отборочной группе чемпионата Европы 2020 года по футболу не будет легко во встречах с командой Казахстана. Об этом журналистам заявил ассистент главного тренера казахстанской сборной Кайрат Нурдалетов.

По результатам жеребьевки, прошедшей в Дублине, соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Довольны, что нам сборная Россия попалась, группа вообще хорошая. Легко с нами не будет никому. Сборную России хорошо знаем, следим за чемпионатом. Победить их можно за счет желания и того, что играем на искусственном поле", - отметил Нурдалетов.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.