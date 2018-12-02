Эксперт: у сборной РФ по футболу хорошие шансы выиграть отборочную группу ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты сборной России имеют хорошие шансы занять первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев.

Сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в Дублине.

"Хотелось бы отметить, что все соперники достаточно непростые: и шотландцы, и киприоты, и футболисты сборной Казахстана могут доставить определенные проблемы. Конечно, про сборную Сан-Марино говорить не приходится, но нужно понимать, что играть спустя рукава наша сборная не имеет права. В целом считаю, что нашей сборной по силам выходить из данной группы, в том числе есть хорошие шансы это сделать с первого места", - сказал Гусев.

"Сборная России в данный момент показывает высокий уровень, хорошо играет на домашних аренах, собирает полные стадионы. Нельзя не отметить высокий уровень подбора игроков и профессионализм главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Поэтому хотелось бы повториться, что нам по силам выйти с первого места", - добавил собеседник агентства.

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.