Футболист сборной России Камболов назвал бельгийцев фаворитами группы в отборе на ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу является фаворитом группы I в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. Такое мнение высказал полузащитник сборной России Руслан Камболов, слова которого приводит пресс-служба национальной команды.

По результатам жеребьевки, прошедшей в Дублине в воскресенье, соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Группа интересная, - сказал Камболов. - Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы - фавориты, но легко им точно не будет. К слову, Казахстан - знаковая для меня команда, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России".

В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.