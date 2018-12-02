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Маклиш: сборная Шотландии по футболу может обыграть любую команду в домашнем матче

Главный тренер шотландцев назвал соперника по группе отбора к Евро-2020 сборную России атакующей командой

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу способна победить любого соперника на домашней арене "Хэмпден Парк" в Глазго в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение журналистам после жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года высказал главный тренер шотландцев Алекс Маклиш.

Жеребьевка прошла в воскресенье в Дублине, сборная Шотландии попала в группу I вместе с командами России, Кипра, Бельгии, Казахстана и Сан-Марино.

"Мы ко всем сборным в группе относимся с уважением, абсолютно, - сказал Маклиш. - Мы можем обыграть любого у себя дома в Глазго. Сборная России - атакующая команда, надо к этому быть готовыми".

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года, подробный календарь игр станет известен позднее. В финальную часть выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

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