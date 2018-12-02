Мартинес: выступление на ЧМ дало сборной России сверхмотивацию, это сильная команда

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильной командой, которая потрясающе провела чемпионат мира, что дало футболистам сверхмотивацию. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

По результатам жеребьевки отборочного турнира чемпионату Европы 2020 года, прошедшей в Дублине, сборная России попала в группу к командам Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Сборная России - сильная команда, которая провела потрясающий чемпионат мира, она справилась с давлением и далеко прошла. Выступление на турнире дало команде России сверхмотивацию. Россияне прекрасно тактически сыграли против сборной Испании. У нас будут очень интересные матчи с ними, это точно", - отметил Мартинес.

"Нам все равно, на каком стадионе играть против сборной России. Уверен, что они все в прекрасном состоянии после чемпионата мира. И у нас в любом случае будут хорошие воспоминания, когда мы приедем играть в гости к российской команде", - добавил тренер.

Сборная России на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила команде Хорватии. Бельгийцы на том же турнире завоевали бронзовые награды и на данный момент занимают первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). "Я рад одному, что не будет товарищеских матчей. Логистика непростая, нам лететь в Казахстан, это, конечно, далеко", - заключил Мартинес.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.