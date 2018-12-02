Анохин: сборная России по футболу приложит максимум усилий для выхода на ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты и тренерский штаб сборной России приложат максимум усилий для выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Сейчас в мировом футболе слабые команды отсутствуют, поэтому сборной России досталась интересная группа, с интересными странами, в которые будет здорово съездить нашим болельщикам. Что касается нашей команды, то в каждом матче мы будем играть только на победу и приложим максимум усилий для выхода на чемпионат Европы. Задача одна - отыграть достойно и выйти в финальную часть европейского турнира, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге", - сказал Анохин.

"Понятно, что фавориты - бельгийцы, но и с другими сборными просто не будет. Что касается сборной Сан-Марино, то понятно, что это самая слабая команда в нашей группе, однако ни о каких шапкозакидательских настроениях не может быть и речи. По команде Кипра могу сказать, что там активно развивается футбол, не зря там проходит Кубок Футбольной национальной лиги, а кипрская федерация активно ведет работу в плане легионеров. В целом могу сказать, что будет непросто, но наша команда сможет добиться положительного результата", - добавил Анохин.

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.