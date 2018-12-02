Газзаев: сборная России может обыграть бельгийцев за счет хорошей подготовки

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские футболисты могут обыграть в отборочном турнире чемпионата Европы команду Бельгии за счет хорошей физической, тактической и психологической подготовки. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Сборная России по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино. Бельгийская команда, ставшая бронзовым призером чемпионата мира в России, является на данный момент первой в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

"Безусловно, уровень команды Бельгии таков, что это одна из лучших сборных в мире, тем более она первая по рейтингу ФИФА. Каждый игрок в ней имеет высокое техническое оснащение, практически все футболисты национальной сборной выступают в ведущих клубах Европы. Для успеха, думаю, нужно, чтобы все наши игроки перед матчами с этим соперником имели отменную физическую, тактическую и психологическую подготовку", - сказал Газзаев.

"Наша команда и бельгийцы являются фаворитами группы, и я бы отметил еще шотландцев, представляющих британский футбол, и команду Казахстана, которая прогрессирует. От таких слов, хорошая жеребьевка или плохая, нам уже нужно отходить. Мы стали четвертьфиналистами чемпионата мира и должны смотреть на любую жеребьевку со своей позиции", - добавил он.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года, подробный календарь игр станет известен позднее. В финальную часть выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.