Мостовой: сборной России по футболу повезло с жеребьевкой отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборной России повезло с группой отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал бывший футболист российской команды Александр Мостовой.

Сборная России в отборочном турнире сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Мы получили довольно среднюю группу, - сказал Мостовой. - Есть только одна сильная команда - сборная Бельгии, остальные - середнячки. Поэтому мы примерно понимаем, кто разыграет две путевки, но необходимо будет играть в полную силу. Особенно тяжело будет играть с шотландцами на выезде".

"Мы видим, что есть группы и посильнее. Поэтому можно сказать, что нам повезло с группой", - добавил собеседник агентства.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды каждой из 10 групп. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Санкт- Петербурге.