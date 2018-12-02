Маклиш: сборные России и Шотландии по футболу схожи по манере игры

ДУБЛИН, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборные России и Шотландии по футболу, попавшие в одну отборочную группу чемпионата Европы 2020 года, очень похожи по манере игры. Такое мнение ТАСС после жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года высказал главный тренер шотландцев Алекс Маклиш.

Жеребьевка прошла в воскресенье в Дублине, сборная Шотландии попала в группу I вместе с командами России, Кипра, Бельгии, Казахстана и Сан-Марино.

"Мне кажется, мы похожи и склоняемся к одному стилю игры: любим атаковать, у нас быстрые фланги, и в атаке есть габаритные форварды, как ваш Дзюба, - сказал Маклиш. - Я очень хорошо знаю сборную России. Следил за ней на чемпионате мира с особым интересом. Теперь все относятся к сборной России как к сильной команде".

Тренер шотландцев отметил работу Черчесова на посту наставника российской сборной. "Перед чемпионатом мира казалось, что весь мир против него. Даже в России. Но начался турнир, и ребята в команде выходили на поле и сражались за тренера - это было прекрасно, мне это нравится", - отметил он.

Также собеседник ТАСС выделил атакующих игроков российской команды. "Дзюба и Денис Черышев очень сильны, прекрасно проявили себя на чемпионате мира, хотя до этого не являлись основными игроками сборной", - сказал он.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года, календарь игр станет известен позднее. В финальную часть выйдут по две лучшие сборные из каждой группы и четыре победителя турнира с участием команд Лиги наций.