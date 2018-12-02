Кононов: матч "Спартака" и "Локомотива" стал настоящим дерби

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" был настоящим дерби, в котором обе команды не хотели уступать друг другу. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

В воскресенье "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

"Я думаю, что это было настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать, - сказал Кононов. - Тяжелая победа, матч, в котором надо было терпеть, надо было победить. Для меня эта победа лучше, чем та, в которой мы бы доминировали".

Как отметил специалист, у замененного перед перерывом полузащитника команды Фернандо дала знать о себе старая травма. "Что касается Реброва, был достаточно серьезный удар в голову, я еще не смотрел видео, но там есть ссадины большие, крови в раздевалке было достаточно. Он молодец, можно его смело назвать героем. В случае невозможности Ребровым продолжить матч, в ворота встал бы Денис Глушаков", - подчеркнул специалист.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с "Локомотивом", идущим на пятой позиции.