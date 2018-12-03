Клубы, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, не будут платить за VAR

ДУБЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Клубы, которые будут принимать участие в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не будут платить за функционирование системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

VAR будет использоваться в футбольной Лиге чемпионов с февральских матчей 1/8 финала турнира в текущем сезоне.

"Клубы, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, не должны платить за VAR. Все затраты на VAR будет покрывать наш бюджет", - отметил Маркетти.

На данный момент система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м - на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.