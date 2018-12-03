Кущенко: Боломбой добавил сборной России по баскетболу уверенности в игре с чехами

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу прибавила с выходом Джоэла Боломбоя в матче отбора Кубка мира 2019 года против команды Чехии. Такое мнение журналистам высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В понедельник российские баскетболисты дома обыграли сборную Чехии со счетом 81:61. Натурализованный форвард Боломбой дебютировал в составе российской команды и набрал 15 очков.

"Самое главное - это дебют Боломбоя. При нем команда обрела уверенность после не очень удачного начала. После своего выхода он занял уверенное место в защите и помог очень серьезно в атаке. Думаю, эта уверенность помогла команде", - заявил Кущенко.

Сборная России после 10 игр набрала 16 очков и занимает третье место в группе K. "Нам нужно решать свои задачи и попадать на Кубок мира. Мы должны удержать этот ритм. Осталось две игры, это будут ключевые матчи", - добавил Кущенко.

Лидером группы с 17 очками является сборная Франции. По три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира. В следующем матче отборочного турнира сборная России 21 февраля в гостях встретится с командой Болгарии.