Клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Представители всех клубов чемпионата России по футболу поддержали внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) с сезона-2019/20. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. "VAR сегодня поддержали еще раз. Все единогласно поддержали", - отметил Прядкин.

"Не ясна была окончательная сумма всего этого, сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 млн рублей на каждый клуб, не учитывая зарплату арбитрам. Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видео-арбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему", - добавил он.

В конце июля исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что система будет использована на полуфинальных и финальном матчах Олимп - Кубка России, а также стыковых играх за право играть в РПЛ. В начале октября представители РФС и компании Hawk-Eye обсудили возможность использования системы VAR в тех матчах. В настоящее время система введена в чемпионатах Италии, Испании, Франции и Германии.

В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было утверждено использование VAR, начиная с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы. Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.