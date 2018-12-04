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Черчесов поставил сборной России по футболу четверку за результаты в 2018 году

Главный тренер подчеркнул, что команде частично удалось изменить мнение о себе болельщиков и общественности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выступление сборной России по футболу в 2018 году можно оценить на четверку. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Под руководством Черчесова сборная России впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира. В Лиге наций российская команда заняла второе место в групповом турнире и не смогла выйти в элитный дивизион.

"Оценка команде за год? Эмоционально на пятерочку, спортивный все-таки на четверочку, не дошли, куда хотели", - сказал Черчесов.

"Игроки знают, что расслабляться нельзя. Мы сделали маленький шажок, чтобы обратить на себя внимание и повернуть лицом к себе общественность, болельщиков и журналистов. Нам нужно добиваться успехов дальше", - добавил он.

Колобков пожелал сборной побед

Во вторник в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ за 2018 год. Черчесов был признан лучшим тренером года.

"Я очень эмоционально воспринял победу в номинации. Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, без них ничего бы не было. Команда, тренерский штаб делали все возможное и невозможное, чтобы дать нужные эмоции, ребята сделали максимум для того, чтобы футбол доставил удовольствие болельщикам", - сказал тренер.

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что в следующем году за премию в категории "Лучший спортсмен" может побороться один из футболистов.

"Хочу пожелать, чтобы в следующий раз в числе номинантов у нас были футболисты, тем более все для этого есть - замечательный тренер и молодые амбициозные футболисты. Хочу пожелать Станиславу, чтобы у него все сложилось, чтобы футболисты были номинированы на эту престижную премию", - сказал Колобков.

Теги
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