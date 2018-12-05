Мужской чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Екатеринбурге

"Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса, - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта, и предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона".

"С каждым годом боевые искусства, в том числе бокс, завоевывают все больше новых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердловской области, - отметил Куйвашев. - Мы видим растущий интерес уральцев к боевым искусствам, в том числе по статусным соревнованиям, которые все чаще проводятся на Среднем Урале. Я благодарю Федерацию бокса России и лично Умара Кремлева за поддержку этого вида спорта на Урале и поддержку нашего предложения провести в Свердловской области чемпионат мира. У нас большой опыт проведения самых статусных международных соревнований, для отличной организации чемпионата мира у нас созданы все условия".

В июле 2017 года Россия получила право провести чемпионат мира - 2019. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Сочи. Соревнования намечены на сентябрь 2019 года.