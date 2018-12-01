AIBA готова работать с МОК для восстановления бокса в олимпийской программе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) готова к работе с Международным олимпийским комитетом (МОК) для восстановления статуса бокса в программе Олимпийских игр. Об этом говорится в заявлении главы AIBA Гафура Рахимова, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Ранее МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Такое решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, которое может привести к приостановке деятельности организации. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Организация признала прогресс AIBA в области судейства и антидопинга, но отметила, что сферы финансов, управления и этики еще вызывают вопросы, в частности назначение Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

"Хотел бы поблагодарить исполком МОК за всестороннюю работу и заверить, что AIBA совершенствует все области, где есть проблемы, - сказал Рахимов. - AIBA на протяжении всего времени оставалась приверженной олимпийскому движению и олимпийским ценностям. Что касается моей ситуации с властями США, то моя команда юристов прилагает все усилия, чтобы исправить положение. Что касается вопросов относительно финансового состояния AIBA, то могу заверить наших олимпийских друзей, что после значительного сокращения расходов, прихода новых спонсоров, обеспечения надежных городов - организаторов наших событий и переговоров с предыдущими партнерами, мы добились значительного прогресса".

МОК создал специальный комитет по расследованию деятельности AIBA, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович. "Мы с нетерпением ждем начала работы с комиссией Ненада Лаловича и рассмотрения всех вопросов, чтобы мы могли вернуться к полномасштабной подготовке к Олимпиаде в Токио", - отметил глава AIBA.

Окончательное решение о проведении боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года должно будет принято на следующей сессии МОК, которая пройдет в 2019 году в швейцарской Лозанне. Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.