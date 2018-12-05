Анохин: сложностей для установления системы видеопомощи на стадионах РФ не возникнет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сложностей для установления системы видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не возникнет. Об этом журналистам сообщил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин

"Эта система для профессионального футбола. Ее стоимость высока, но высока тут математика, вложат один раз по меркам профессионального футбола небольшие деньги. Уверен, что не будет сложностей вывести эту систему в стадионы. Нужно минимизировать человеческие ошибки", - отметил Анохин.

В конце июля исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что система будет использована на полуфинальных и финальном матчах Олимп - Кубка России, а также стыковых играх за право играть в РПЛ. В начале октября представители РФС и компании Hawk-Eye обсудили возможность использования системы VAR в тех матчах. В настоящее время система введена в чемпионатах Италии, Испании, Франции и Германии.

В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было утверждено использование VAR начиная с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы. Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.