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IBU: условия для участников индивидуальной гонки при такой погоде не могли быть равными

Гонка на 20 км у мужчин на этапе Кубка мира в Поклюке перенесена на четверг
Француз Мартен Фуркад перед индивидуальной гонкой на 20 км EPA-EFE/ANTONIO BAT
Француз Мартен Фуркад перед индивидуальной гонкой на 20 км
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 5 декабря. Международный союз биатлонистов (IBU) не мог гарантировать равные условия для участников мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в словенской Поклюке в связи с непогодой. Об этом заявил директор гонок IBU Борут Нунар, слова которого приводит пресс-служба организации.

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Мужская индивидуальная гонка должна была состояться в среду и начаться в 16:15 мск. Из-за того, что видимость на огневом рубеже не позволяла начать гонку, ее старт был сначала отложен на 20 минут. Позднее было принято решение отменить гонку. По сообщению пресс-службы IBU, гонка состоится в четверг и начнется в 12:15 мск.

"Из-за тумана и темноты мы не могли гарантировать равные и честные условия для всех 110 участников гонки, - сказал Нунар. - Вероятно, мы начнем в 10:15 в четверг (12:15 мск - прим. ТАСС)".

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.

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