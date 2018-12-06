Ласицкене подаст заявку на нейтральный статус, как только IAAF определится с регламентом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Неоднократная чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене подаст в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на получение нейтрального статуса сразу после того, как IAAF выработает соответствующий регламент. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Совет IAAF 4 декабря принял решение о невосстановлении членства ВФЛА в своей организации из-за невыполнения двух критериев дорожной карты. Это решение означает, что российские легкоатлеты на международных стартах смогут выступать только в нейтральном статусе. В следующий раз совет IAAF намерен рассмотреть "российский вопрос" в марте следующего года.

"Мария отправит в IAAF заявку на получение нейтрального статуса сразу же после того, как появится такая возможность. Откладывать это дело на потом нельзя", - заметила Назарова.

4 декабря Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес IAAF официальное письмо с просьбой предоставить ВФЛА регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов (за исключением Дарьи Клишиной) срок действия такого разрешения истечет 31 декабря 2018 года.