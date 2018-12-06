Хартли: матч с ЦСКА стал для "Авангарда" одним из лучших в текущем чемпионате КХЛ

КХЛ

ЦСКА одержал 17-ю победу подряд в КХЛ в матче, посвященном 100-летию Тарасова

Встреча ЦСКА - "Авангард" прошла в Ледовом комплексе имени В.М. Боброва и завершилась победой армейцев со счетом 3:2

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