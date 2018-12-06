Хартли: матч с ЦСКА стал для "Авангарда" одним из лучших в текущем чемпионате КХЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты омского "Авангарда", возможно, показали свою лучшую игру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер омичей Боб Хартли.
В четверг "Авангард" уступил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
"ЦСКА играл очень хорошо. Возможно, мы сыграли лучшую игру в сезоне, мне жаль наших игроков. ЦСКА получил преимущество благодаря большинству. Мы не сдавались и вкладывали всю энергию в каждое наше действие на льду, вели игру до конца", - отметил Хартли.
"Для нас не было сюрпризом их сильное большинство, это одна из сильнейших команд в этом компоненте, если бы мы не удалялись, то у нас бы не было проблем. Конечно, если ты оказываешься в положении три на пять, то рано или поздно придется заплатить, потому что у ЦСКА очень сильны игроки", - добавил он.
"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, имея в своем активе 51 очко после 37 игр. В следующем матче омичи 8 декабря на выезде сыграют с "Сочи".