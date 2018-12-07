Самодурова не испытывала сильного волнения в короткой программе в финале Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Самодурова не сильно волновалась во время выступления в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Ванкувере. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

16-летняя спортсменка набрала 68,24 балла и заняла пятое место. Лидирует японка Рика Кихира (82,51). Второе место после короткой программы занимает Алина Загитова (77,93), третье - Елизавета Туктамышева (70,65).

"Довольна, что смогла выполнить элементы, и тренеры мои тоже довольны. На этом финале волнуюсь меньше, чем на прошлом (юниорском в Японии - прим. ТАСС). Тогда это было в новинку, и я тогда выступала первой, большое волнение было", - сказала Самодурова.

Произвольную программу фигуристки представят в ночь на 9 декабря.