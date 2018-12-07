Кихира лидирует после короткой программы в финале Гран-при. Загитова - вторая

Спортсменка показала результат 82,51 балла и обновила мировой рекорд в данном виде программы, который ранее принадлежал ее ровеснице олимпийской чемпионке 2018 года россиянке Алине Загитовой (80,78). Японка чисто исполнила самый сложный прыжок в женском одиночном катании на взрослом уровне - тройной аксель, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц.

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Японская фигуристка Рика Кихира лидирует по итогам короткой программы в финале Гран-при. Соревнования проходят в канадском Ванкувере.

Кто составит конкуренцию Загитовой и Туктамышевой в финале Гран-при

Восходящие солнца. Кто составит конкуренцию Загитовой и Туктамышевой в финале Гран-при

Второе место занимает Загитова - 77,93. Россиянка также сделала все технические элементы из своей программы, включая каскад тройной лутц + тройной риттбергер, без ошибок и превзошла Кихиру в оценках за компоненты (35,83 балла у Загитовой против 35,15 - у японки), однако суммарная техническая оценка (42,10) не позволила ей претендовать на лидерство по итогам короткого проката.

Замыкает тройку другая россиянка 21-летняя Елизавета Туктамышева (70,65), еще одна представительница России 16-летняя Софья Самодурова идет на пятой позиции (68,24).

Для Кихиры данный сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.

Произвольную программу в рамках финала Гран-при женщины представят в ночь на 9 декабря.