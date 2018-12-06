Восходящие солнца. Кто составит конкуренцию Загитовой и Туктамышевой в финале Гран-при

Серия Гран-при текущего сезона завершилась 25 ноября этапом во французском Гренобле. Турнир влиял исключительно на определение конкретных участниц финала, так как уже до него стало понятно, что за победу в Гран-при будут бороться только фигуристки из России и Японии. Среди россиянок наибольшие шансы пробиться в финал через турнир в Гренобле имела Евгения Медведева, но подопечная Брайана Орсера не смогла показать свое лучшее катание как в короткой, так и в произвольной программе и уступила путевку в финал 16-летней дебютантке "взрослого" сезона Софье Самодуровой. Первенствовала в Гренобле ровесница Софьи Рика Кихира и с двумя победами в двух этапах отправилась собирать чемоданы для отлета в Канаду.

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До этого в финал пробились еще две россиянки — олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и триумфально возвратившаяся в элиту мирового фигурного катания чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, а также две японские спортсменки — опытнейшая (пусть и всего-то 20-летняя) Сатоко Мияхара и 18-летняя Каори Сакамото. Впервые за четыре года в женском финале Гран-при сойдутся представительницы лишь двух стран — в последний раз такое случалось в 2014 году. Тогда в Барселоне между собой боролись четыре россиянки и две американки. Примечательно, что победу в том финале одержала Туктамышева, а Мияхара числилась первой запасной, хоть и не принимала участия в соревнованиях. Остается только позавидовать жителям Ванкувера, ведь у них на глазах пройдет самая настоящая русско-японская битва, победителем из которой может выйти абсолютно любая фигуристка. Каори Сакамото. Тихой сапой — в светлое будущее Если о других соперницах россиянок по канадскому финалу наш читатель, скорее всего, слышал, то об этой спортсменке — вряд ли. Сакамото, несмотря на довольно солидный по современным меркам женского катания возраст, только начинает свой путь. Достаточно долго Каори не решалась перейти во взрослый уровень — на последнем для себя чемпионате мира — 2017 среди юниоров она каталась в возрасте 16 лет. На том турнире она стала третьей, пропустив вперед соотечественницу Марин Хонду и Загитову, а чуть более полугода спустя Алина (напомним, тогда россиянке было 15 лет) примерила золотую медаль Олимпийских игр.

Сакамото же в Пхёнчхане стала шестой, однако язык не поворачивается назвать ее олимпийский сезон неудачным. За месяц до Игр фигуристка произвела фурор на чемпионате четырех континентов (аналог чемпионата Европы для фигуристов из Австралии, Океании, Азии, Африки и Америки), завоевав золотую медаль в упорной борьбе с Мияхарой и другой соотечественницей Маи Михарой, а в первой половине сезона завоевала серебро на этапе Гран-при в США. Отобраться в финал серии тогда не получилось — японка стала пятой на втором для себя этапе в Москве. Нынешний сезон показал, что Каори — одна из тех спортсменок, которые не чураются упорной работы над своими недостатками. В прошлом она испытывала явные проблемы со скольжением и презентацией программ (при том, что артистизма японка вообще-то не лишена), что отражалось на баллах за компоненты. Стабильность также не была сильной стороной Сакатомо, из-за чего ей сложно было рассчитывать на борьбу за медали на каждом турнире. Нынешним летом Международный союз конькобежцев (ISU) буквально вынудил фигуристов работать над скольжением и хореографической составляющей своих программ, предписав судьям увеличивать надбавки за качество исполнения элемента (GOE) за прыжки, сделанные со сложных заходов. Кроме того, теперь спортсмены, имеющие проблемы с вращениями и дорожками шагов, серьезно теряют в итоговых оценках, поэтому хочешь не хочешь, а эти элементы с нового сезона необходимо выполнять на хорошем уровне, если ты рассчитываешь на высокий результат.

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Каори изменения в правилах заметно пошли на пользу. Она серьезно прибавила во владении коньком, в ее движениях на льду появилась плавность и легкость. Сакамото в нынешней серии Гран-при была в числе немногих, кому удалось выкатать дорожку шагов на максимальный, четвертый уровень по крайней мере в двух прокатах из четырех. Юной японке лишь дважды не покорился четвертый уровень на прыжке в либеллу (вращение) в коротких прокатах. Кроме того, здесь нельзя не отметить, что в арсенале Сакамото присутствует сложнейшее комбинированное вращение со сменой ноги с заходом через прыжок-бабочку, которое она стабильно исполняет на максимальном уровне с надбавками по GOE даже чуть выше, чем у Загитовой. Улучшенное катание сказалось и на оценках за компоненты. В нынешнем сезоне Каори получает в среднем по 32 балла по второй оценочной шкале в короткой программе и чуть больше 67 — в произвольной. Больше только у Загитовой и Мияхары, примерно столько же — у Туктамышевой (при чистом прокате Елизавета обходит Сакамото по компонентам в произвольной, однако в случае ошибок их баллы уравниваются). Хорошие компоненты — мощное подспорье для фигуристов с развитой прыжковой техникой, коей Сакамото, безусловно, является. Ее технический набор прыжков имеет солидную базовую стоимость (30,49 балла в короткой, 62,23 — в произвольной), она систематически исполняет в обеих программах дорогой каскад: тройной флип + тройной тулуп, а во вторую часть произвольного проката ставит сложную комбинацию из двойного акселя + тройного тулупа + двойного тулупа. В обоих прокатах у Каори присутствует сольный тройной риттбергер, который японка исполняет на загляденье.

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Прыжки Каори любят и судьи. У нее хорошие надбавки по GOE практически за каждый прыжковый элемент, и этому есть рациональное объяснение. Сакамото блестяще отталкивается ото льда, из-за чего ее прыжки получаются высокими, и крутится в воздухе настолько быстро, что диву даешься. В этом плане японка очень сильно напоминает Туктамышеву. Впрочем, не спешите записывать Сакамото в число фаворитов. Безусловно, ее катание стало лучше с последнего сезона, но идеальным его назвать все еще нельзя. Она отлично прыгает практически все, кроме второго по базовой стоимости прыжка в женском катании — тройного лутца. На этом элементе у японки систематически "вылезает" проблема с ребром на коньке (причем судьи не чураются ставить неправильное ребро вместо нечеткого, из-за чего итоговые баллы сильно снижаются), а также с выездом. Возможно, из-за этого в ее арсенале отсутствуют комбинации с лутцем, который она заменяет более дешевым флипом и теряет в оценках, но при этом она вынуждена вставлять сольный тройной лутц в обе программы, чтобы избежать нарушения правил повторений тройных прыжков в одном прокате. Замкнутый круг, который Каори пока разорвать не в силах. Кроме того, ей по-прежнему недостает стабильности. Этап в США сложился для нее удачно (второе место без серьезных ошибок в прокатах), а вот за бронзу на турнире в Хельсинки пришлось биться. В короткой программе японка упала два раза, и лишь блестящее исполнение произвольного проката позволило ей попасть в тройку. Ее лучшая сумма за оба проката в этом сезоне — 213,90 балла, это пятый результат среди финалисток после Мияхары, Загитовой, Кихиры и Туктамышевой, и едва ли эти баллы позволят Каори бороться за победу в первом для себя финале серии. Сатоко Мияхара. Стабильная или стабилизированная? После ухода из любительского спорта Сидзуки Аракавы, Мики Андо и Мао Асады эпоха больших побед сборной Японии в женском одиночном катании подошла к концу. Единственной более-менее конкурентной фигуристкой, взращенной местной тренерской системой в период застоя, стала Мияхара, но ее путь в элиту фигурного катания был тернист. Сатоко очень долго набирала ход, свою первую победу на "взрослом" международном турнире (этапе Гран-при в Японии) она одержала лишь в третьем сезоне. И это в дисциплине, к которой выражение "тише едешь — дальше будешь" категорически неприменимо.

Но Сатоко удалось если не изменить правила игры в современном женском одиночном катании, то хотя бы стать одним из ярких исключений из них. Сейчас ей 20 лет, за плечами четыре золота чемпионата Японии, серебро и бронза мировых первенств, два серебра финала Гран-при, победа на чемпионате четырех континентов, и она в лучшей форме за всю свою карьеру. Фигуристка осталась в наибольшем выигрыше среди всех одиночниц из-за изменений в правилах ISU, теперь ее артистичное, плавное, во всех смыслах "настоящее женское" катание приносит ей еще больше баллов. У Мияхары нет никаких сложностей с вращениями, за них она стабильно получает четвертый уровень и очень щедрые надбавки по GOE. Настолько щедрые, что стоимость прыжка в либеллу у японки с учетом надбавок выходит даже больше, чем двойного акселя (4,16 балла за вращение против 4,05 — за прыжок). А вот дорожка шагов периодически подводит Сатоко, третий уровень на данном элементе "всплыл" в прокатах японки в текущей серии Гран-при дважды — в ходе короткой программы на этапе в Японии и в произвольном прокате в США. Но с учетом мощного GOE потерю в оценках в данном компоненте удается свести к минимуму — лишь немногим больше одного балла. Прыжки же никогда не были сильной стороной Сатоко. В отличие от Сакамото, Мияхара прыгает очень низко, едва отрываясь от поверхности льда, из-за чего буквально на каждом элементе существует вероятность недокрута. В текущем сезоне "галочек" в протоколах практически всегда удавалось избежать, однако в ходе "произволки" в Японии Сатоко дважды ошиблась на каскадах. Визуально проблем с оборотностью прыжков у Мияхары было больше, однако судьи их не замечали.

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Самыми проблемными прыжками у спортсменки являются реберные флип и лутц. И если с последним еще полбеды (у многих знаменитых спортсменок отношения с лутцем не ладились), то флип — это вещь удивительная. Оба элемента японка делает с полного ребра, в то время как лутц должен идти с внешнего, а флип — с внутреннего, из-за чего Мияхара лишается около полутора баллов за каждый элемент. Базовая стоимость технической части ее программ примерно равна набору Сакамото (чуть больше 32 баллов за короткую и около 62 — в произвольной), но благодаря надбавкам по GOE техническая оценка Сатоко получается значительно выше, чем у соотечественницы. При этом Мияхара чрезвычайно стабильна — более ни одна фигуристка в текущем сезоне систематически не получала баллы, близкие к 220, на обоих этапах Гран-при. Впрочем, возникают вопросы о природе стабильности Сатоко. В нынешнем сезоне у нее вторые оценки по компонентам после Загитовой, однако разрыв между спортсменками в этом аспекте составляет примерно два балла в короткой и около трех — в произвольной программах, если брать за основу лучшие прокаты спортсменок в сезоне-2018/19. По части компонентов Мияхара превзошла и самую "компонентную" фигуристку последних лет — Медведеву, и прекрасно выступающую в нынешнем сезоне Туктамышеву, что позволило ей выйти в финал серии с наибольшей суммой баллов среди всех участниц (439,18 балла у японки против 438,24 — у Загитовой), чего с ней ранее никогда не случалось. Столь высокие оценки для фигуристки, которая на главных стартах прошлого сезона завоевала лишь один подиум (на постолимпийском чемпионате мира, где ведущие фигуристки выступали спустя рукава), выглядят как минимум странными.

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Совершенно очевидно, что Федерация конькобежного спорта Японии делает ставку на Мияхару в нынешнем сезоне, ведь когда, как не в период ослабленной Олимпиадой конкуренции, брать быка за рога? Сатоко в этой серии Гран-при была первым номером сборной Японии, подтверждение этому мы могли получить на японском этапе, где Сатоко получала самые большие надбавки буквально за каждый элемент. Судьи слишком уж любят Мияхару — вполне вероятно, что им, как и японской федерации, нравится потенциальный расклад, при котором Сатоко сможет прервать безраздельное доминирование России в женском одиночном катании, пусть и кратковременно. Если в Ванкувере Мияхара не будет падать, то станет грозной соперницей и для Самодуровой, и для Туктамышевой. И, возможно, даже для Загитовой. Рика Кихира. Прекрасный шторм с тройными акселями Эта юная леди удивила всех. О Кихире начинали говорить еще в прошлом юниорском сезоне, но едва ли кто-то ожидал, что 16-летняя японка ворвется в элитный дивизион настолько стремительно. Прямиком под музыку "Прекрасный шторм" из своей произвольной программы. Кихира будет второй самой молодой участницей финала в Ванкувере после Самодуровой (россиянка младше японки лишь на девять дней), но при этом ее техника просто невероятна. Еще по юниорам Рика восхищала количеством тройных прыжков и стала первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад тройной аксель + тройной тулуп. Сейчас этот элемент является самым дорогим в соревнованиях одиночниц, его стоимость составляет просто невероятные 12,20 балла без учета GOE. При этом Кихира чисто физически не могла выкатывать свои сложнейшие программы без падений, из-за чего ее успехи на юниорском уровне были весьма скромными.

С этого сезона все изменилось. Ее выступление на этапе Гран-при в Японии (первый старт на взрослом уровне) произвело фурор — по-другому и не скажешь. В короткой программе Рика выступила не самым удачным образом, упав с тройного акселя, но примечательна реакция фигуристки — она лишь кокетливо зажмурилась после проката, и в зоне объявления оценок на ее лице не было ни тени разочарования. Она как будто бы знала, что будет на следующий день. Японка чистейшим образом исполнила все прыжковые элементы "произволки", не потеряла баллов на вращениях и дорожках и получила от судей на домашней арене 154,72 балла. До рекорда Загитовой (158,50) не хватило лишь четырех баллов. На сегодняшний день Кихира — самая техничная фигуристка планеты среди тех, что выступают на взрослом уровне. У нее самые "дорогие" программы (базовая стоимость короткой программы — 36 баллов, произвольной — просто невероятные 68,75), она в совершенстве владеет всем набором тройных прыжков и не срывает вращения. На два проката у нее заявлено сразу три лутца — один сольный в короткой программе и два — в "произволке", причем в каскаде. В произвольной программе японка выносит две комбинации в конец выступления, за что получает надбавку в виде умножения базовой стоимости этих элементов на коэффициент 1,1.

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