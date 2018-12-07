Эксперт: Загитова сохраняет шансы на победу в финале Гран-при

Короткую программу в рамках финала Гран-при, который проходит в Ванкувере, женщины представили в пятницу утром. 16-летняя Загитова по итогам проката занимает второе место, набрав 77,93 балла, лидирует ее ровесница японка Рика Кихира (82,51).

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после исполнения короткой программы сохраняет шансы на победу в финале Гран-при, однако для этого ей необходимо безукоризненно исполнить произвольную программу. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

"Выставленные оценки я бы обсуждать не хотела: как судьи решили, так и должно быть. Короткая программа является жеребьевкой, спортсмены определяют свое место перед произвольной программой, в которой и развернется основная борьба. Новое судейство подразумевает безукоризненное исполнение элементов, без огрехов, поэтому для победы будет необходим чистый и яркий прокат", - сказала Гончаренко.

Во время выступления Кихира чисто исполнила самый сложный прыжок в женском одиночном катании на взрослом уровне - тройной аксель, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц. Это позволило ей обновить мировой рекорд в короткой программе, который ранее принадлежал Загитовой. "Неожиданностью это не стало, мы уже видели, как она умеет чисто и легко исполнять тройной аксель на предыдущих соревнованиях, так что было очевидно, что к финалу она и ее тренер смогут максимально мобилизоваться. Но не надо опускать руки, надо бороться, это спорт, и шансы есть всегда", - сказала собеседница агентства.

При этом Гончаренко согласилась с тем, что технически произвольная программа у Кихиры сильнее, поэтому чистый прокат практически гарантирует японской фигуристке первое место. Фигуристка стала первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях. "Но для этого ей надо исполнить оба тройных акселя", - заметила тренер.

Произвольную программу на соревнованиях в Ванкувере фигуристки покажут в ночь на 9 декабря.