Российские юниоры готовятся увезти почти все медали финала Гран-при по фигурному катанию

Именно в мужском одиночном катании на взрослом уровне в субботу был разыгран единственный комплект наград в финале Гран-при. Победу одержал американский фигурист Натан Чен, он защитил титул победителя Гран-при, который он завоевал в прошлом сезоне. 19-летний фигурист оставил позади японца Сёму Уно и южнокорейца Чха Чжун Хвана. Ни один из фигуристов не смог идеально исполнить произвольную программу, однако самый сложный набор технических элементов позволил чемпиону мира Чену стать первым.

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы в финале юниорского Гран-при практически непобедимы: составить им конкуренцию в борьбе за призовые места зарубежные соперники пока смогли только в мужском одиночном катании. Но и на взрослом уровне дела в этом виде фигурного катания обстоят не лучшим образом: Сергей Воронов, который был единственным представителем от России на турнире, в Ванкувере стал последним.

Первое место среди юниоров в танцах на льду заняли София Шевченко и Игорь Еременко. Они всего на 0,01 балла опередили еще один российский дуэт - Арину Ушакову и Максима Некрасова. Досталась России и бронза соревнований, которую завоевали Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

Гуменник в первый раз участвовал в финале Гран-при. На этапах серии он одержал две победы (в канадском Ричмонде и Любляне), квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом. "Я ожидал, что смогу выиграть эту медаль, однако мы все находимся на одном уровне. Здесь все являются конкурентами, ведь ты можешь с одинаковой степенью вероятности оказаться и на первом, и на шестом месте. Разумеется, любая медаль - это здорово, но, конечно, первое место - лучшее", - сказал Гуменник.

Завершился турнир в мужском одиночном катании и в юниорской части финала Гран-при. Второе место занял 16-летний Петр Гуменник. Российский фигурист уступил почти 15 баллов канадцу Стефену Гоголеву, которому через две недели исполнится 14 лет. Примечательно, что эта победа отчасти и российская, ведь юный фигурист не просто имеет русские корни, но и гражданство родной страны - спортивную карьеру он начинал в Екатеринбурге.

В финале Гран-при не смог принять участие двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Он пробился в финал серии, одержав победы на двух этапах Гран-при, однако на турнире в Москве усугубил травму ноги и снялся с соревнований в Ванкувере.

31-летний Воронов, который после короткой программы шел пятым, в итоге опустился на последнее, шестое место. "Почему допустил ошибки, сразу сложно сказать. Я считаю, что само попадание в финал уже достойный результат. Не все получилось, но что поделаешь, жизнь не заканчивается, буду делать выводы, мне есть над чем подумать до чемпионата России", - сказал Воронов.

После ритм-танца победители турнира шли на первом месте, опережая Ушакову и Некрасова на 0,24 балла. В произвольном танце последние выиграли, набрав 103,16 балла. Однако Шевченко и Еременко показали свой лучший результат сезона (102,93), что позволило им сохранить первую строчку. "Мы в восторге от соревнований, от результата, который показали, в первый раз победили с таким минимальным отрывом. Мы гордимся нашей командой, нашими тренерами, хотим пожелать удачи партнерам по команде [в танцах на льду] Александре Степановой и Ивану Букину", - сказал Еременко.

С учетом того, что после короткой программы российские юниоры занимают первые три места в женском одиночном катании и первые пять - в соревновании спортивных пар, есть большая вероятность, что в Ванкувере российская сборная отдаст соперникам только две награды. Или полторы, если помнить о биографии Гоголева.

Судьи опять в центре внимания

На взрослом уровне в субботу фигуристы также продемонстрировали короткие программы в танцах и в соревнованиях спортивных пар. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт после проката занимает второе место, Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут третьими. Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян.

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и бронзовыми призерами чемпионата Европы. Пара во второй раз принимает участие в финале Гран-при, в 2016 году Забияко и Энберт стали четвертыми. Тарасова и Морозов выиграли финал Гран- при 2016 года, также в их активе серебро командного турнира Олимпиады-2018, серебро и бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы.

В танцах лучший результат среди россиян пока у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Спортсмены получили за прокат 77,33 балла, что позволяет им занимать третье место и опережать соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина на 0,13 балла.

"Очень сложная ситуация с техническими специалистами, они одним росчерком пера убрали Степанову с Букиным со второго места на четвертое, - считает олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. - Есть оценки за обязательные элементы программы, и Степанова с Букиным получили за первую половину танго базовый уровень, то есть ноль. Чтобы получить такую оценку, они должны были стоять на двух ногах и вообще ничего не делать. Это нонсенс, это просто хулиганство".

Лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро располагаются на четвертой и пятой строчках соответственно.

Финал Гран-при завершится 9 февраля.